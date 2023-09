Lauterbach: Klinikum Ingolstadt werde von Reform profitieren

Plus Mitten im Landtagswahlkampf hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das Ingolstädter Klinikum besucht. Wie er die Lage des Krankenhauses einschätzt.

Spätestens seit der Corona-Pandemie schreiben viele kommunale Krankenhäuser rote Zahlen. Insbesondere, weil die Fallzahlen weniger geworden sind. Stattdessen steigt die Zahl ambulanter Behandlungen. Auch das Ingolstädter Klinikum gerät zunehmend unter Druck. Für 2022 geht es von einem Defizit von 13 Millionen Euro aus, für 2023 von 20 Millionen Euro. Die kleineren Krankenhäuser der Region fürchten wegen der geplanten Krankenhausreform gar um ihre Existenz. Am Montag besuchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gemeinsam mit SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn das Klinikum Ingolstadt, um sich mit der Geschäftsführung und Ärzten auszutauschen und um die Reformpläne zu erklären.

"Das Haus hat auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht", sagte Lauterbach nach seinem Rundgang durchs Klinikum. Dass ein solches Krankenhaus, das gute Arbeit leiste, trotzdem Defizite mache, zeige, dass das bestehende System nicht funktioniere, meinte der Minister. Das Klinikum sei ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit der Reform. Durch die Krankenhausreform werde das Ingolstädter Klinikum in Zukunft finanziell wieder besser dastehen. Und auch die kleineren Krankenhäuser in der Region würden von der Reform profitieren, wenn sie "auskömmliche Vorhaltepauschalen" erhielten und nicht mehr nur für die Leistungen bezahlt werden, die sie tatsächlich erbringen, versicherte Lauterbach. "Die Notfallversorgung wird nicht verschwinden von vor Ort!", versprach er. Sie sei "vollkommen ungefährdet" von der Reform.