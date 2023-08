Lavendelworkshop im Medizinhistorischen Museum

Unter den Arkaden des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt findet am Mittwoch, 23. August, um 15 Uhr ein Lavendel-Workshop statt. Gemeinsam mit Apothekerin Sigrid Billig werden aus dem frisch geschnittenen Lavendel des Arzneipflanzengartens „Lavendelherzen“ gebastelt. Ende August wird der Lavendel im Arzneipflanzengarten geschnitten. Aus den duftenden Blütenständen lassen sich mit bunten Satinbändern dekorative Lavendelspindeln flechten. In der Provence nennt man sie traditionell „Coeur de Lavande“. Im Kleiderschrank beduften diese „Lavendelherzen“ die Wäsche. Unter das Kopfkissen gelegt, sorgen sie für einen sanften Schlaf. Apothekerin Sigrid Billig hilft beim Basteln und erzählt dabei Wissenswertes über den Lavendel. Der 90-minütige Workshop ist für alle Teenager und Erwachsene geeignet, die gerne basteln und den Duft von Lavendel mögen. Die Teilnahmegebühr von 6 Euro beinhaltet das benötigte Material. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt sich der vorherige Ticketkauf an der Museumskasse oder im Onlineshop.

Foto: Sigrid Billig