Leicht verletzt: Autofahrerin erfasst in Ingolstadt junge Radfahrerinnen

Glimpflich ging ein Unfall in Ingolstadt aus. Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen zwei zwölfjährige Mädchen übersehen, die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren.

Zwei Zwölfjährige aus Ingolstadt waren am Mittwochnachmittag mit ihren Fahrrädern in Ingolstadt auf dem Radweg durch den Hindenburgpark zur Nördlichen Ringstraße unterwegs und wollten diese auf der Radfahrerfurt in Richtung Gaimersheimer Straße überqueren. Dies übersah laut Polizei offenbar eine entgegenkommende 22-Jährige aus dem Kreis Aichach-Friedberg.

Die Autofahrerin stammt aus dem Kreis Aichach-Friedberg

Die Autofahrerin erfasste beim Linksabbiegen eine der Radlerinnen mit der Front ihres Auto und die zweite mit der rechten Seite. Die beiden Mädchen stürzten und verletzten sich leicht. Eine Erstversorgung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst genügte. Der Sachschaden war nur gering. (nr)