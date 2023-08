Noch keine Ausbildungsstelle? "Letzter Aufruf" im Raum Ingolstadt

Die Agentur für Arbeit Ingolstadt organisiert für alle Schülerinnen und Schülern, die noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben, einen Aktionstag.

Es muss nicht der „letzte Aufruf“ für dieses Jahr sein, um an eine passende Ausbildungsstelle zu kommen, kann es aber durchaus werden. Am Mittwoch, 6. September, bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ingolstadt von 10 bis 15 Uhr im Berufsinformationszentrum (BIZ), Heydeckplatz 1, noch einmal allen Schülerinnen und Schülern, die noch keinen Ausbildungsvertrag für das laufende Jahr in der Tasche haben, die Möglichkeit, die passenden Lehrstelle zu finden.

„Last Call 2023“: Aktionstag der Agentur für Arbeit Ingolstadt für Ausbildungsstellen

Jugendliche können an diesem Tag ihre beruflichen Vorstellungen mit Experten der Berufsberatung ganz individuell besprechen. Neben Unterstützung bei der Online-Recherche besteht zudem die Möglichkeit für ein Bewerbungscoaching und einen Bewerbungsmappencheck. Und natürlich bietet das Beraterteam den künftigen Auszubildenden jede Menge attraktive Berufsausbildungsstellen, heißt es in einer Ankündigung. Das Angebot an noch unbesetzten Lehrstellen ist nach wie vor groß, heißt es. Interessierte sollten zum “Last Call 2023“ vollständige Bewerbungsunterlagen, den Ausweis und etwas Zeit mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)