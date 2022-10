Ingolstadt

vor 18 Min.

Liebfrauenmünster: Grabkirche eines Barbiers

Plus Das Münster in Ingolstadt wird 500 Jahre alt. Ludwig der Bärtige ließ es einst erbauen. Warum er selbst nicht dort begraben wurde und wer stattdessen dort liegt.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

Als der Teufel sah, welch große und prachtvolle Kirche da in Ingolstadt entstand, soll er wutentbrannt einen Stein in Richtung Münster geschleudert haben. Der Stein verfehlte jedoch das Bauwerk und landete stattdessen daneben im Friedhof. Keiner traute sich, ihn wegzuschaffen - bis der mutige Lebzelter Berthold kam. Nun ist der Stein in der Theresienstraße, Ecke Am Stein, eingemauert, vor dem Haus, in dem der Lebkuchenbäcker einst gewohnt haben soll. So zumindest will es die Sage, die Andrea Schiberna, Vorsitzende des Vereins Ingolstädter Stadtführer e. V., erzählt. Über das "Münster zur schönen unserer lieben Frau", kurz Liebfrauenmünster, gibt es aber noch viele andere interessante Geschichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen