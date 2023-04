Ingolstadt

17.04.2023

Lieferdienst Uber Eats macht in Ingolstadt Lieferando Konkurrenz

Plus Essen im Internet zu bestellen, wird immer beliebter, vor allem auf Plattformen, die Restaurants gesammelt auflisten. Nun gibt es in Ingolstadt einen zweiten Anbieter.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

Sushi im Wert von 182 Euro. Das ist die teuerste Bestellung, die nach eigener Auskunft bei Uber Eats in Ingolstadt bislang eingegangen ist. Seit ungefähr zwei Monaten ist der Essenslieferdienst nun dort aktiv und macht damit dem bisher einzigen Anbieter Lieferando Konkurrenz. Noch steht Uber Eats am Anfang, kann in Ingolstadt erst die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger beliefern, doch eine Ausweitung des Gebiets ist bereits in Planung. Treue Fans scheint der neue Anbieter schon gefunden zu haben.

Ein Nutzer hat innerhalb von 63 Tagen stolze 31-mal bei Uber Eats bestellt, teilt Pressesprecher Freidrich Kabler mit. Das heißt, fast jeden zweiten Tag. Der beliebteste Zeitpunkt für Bestellungen in Ingolstadt ist Sonntag um 18 Uhr. Die Menschen wollen das Wochenende offenbar ruhig und bequem ausklingen lassen – mit einem leckeren Essen zu Hause, ohne selbst kochen zu müssen. Am stärksten nachgefragt werden bei Uber Eats in Ingolstadt Burger, gefolgt von asiatischem Essen und "Veggie", also vegetarischen Gerichten.

