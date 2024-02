Linienbus und Auto stoßen zusammen

In Ingolstadt sind ein Bus und ein Auto kollidiert. Der Busfahrer hatte das Rechtsfahrgebot missachtet. Wie es den Passagieren erging und welcher Schaden entstand.

Am Donnerstag gegen 8.30 Uhr fuhr ein 25-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto auf der Straße Am Pulverl in östliche Richtung und wollte bei Grün nach links in die Münchener Straße abbiegen. Das Auto stand im Kreuzungsbereich. Zeitgleich fuhr ein 37-jähriger Linienbusfahrer mit seinem Bus auf der Bahnhofstraße in westlicher Richtung. Der Busfahrer missachtete das Rechtsfahrgebot und stieß mit dem stehenden Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf den gegenüberliegenden Gehweg gegen ein dort parkendes anderes Auto gestoßen. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst erstversorgt. Einer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes war in Ingolstadt vor Ort, da bei der Erstmeldung von mehreren Verletzten die Rede war. Von den Fahrgästen im Bus wurde keiner verletzt, berichtet die Polizei. Ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro an den Fahrzeugen ist entstanden. (AZ)

