Lohnlücke zwischen Männern und Frauen schließt sich, aber langsam

Plus Männer verdienen immer noch mehr als Frauen. Besonders in Ingolstadt. Das hat verschiedene Gründe und fatale Folgen.

Von Dorothee Pfaffel

Der Tag, der die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland deutlich macht, fällt dieses Jahr auf Montag, den 7. März. Vergangenes Jahr war der sogenannte „Equal Pay Day“ noch am 10. März. Der Tag, an dem Frauen im Jahr 2022 zum ersten Mal Geld verdienen würden, hätten sie den gleichen Stundenlohn wie Männer, ist also wieder ein kleines Stückchen nach vorne gerückt. Damit liegt der „Equal Pay Day“ zum ersten Mal zeitlich vor dem Weltfrauentag, der am 8. März begangen wird, sagt Anja Assenbaum, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ingolstadt. Je weiter der „Equal Pay Day“ nach vorne rückt, umso kleiner ist die Lohnlücke, die auch „Gender Pay Gap“ genannt wird. „Es bewegt sich was, aber langsam“, kommentiert Assenbaum die Entwicklung. Trotzdem sei noch viel zu tun, bis Männer und Frauen wirtschaftlich gleichgestellt seien und somit auch frei und unabhängig ihr Leben gestalten könnten. Finanzielle Unabhängigkeit ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Planung von Berufstätigkeit, Familien- und Erwerbsleben immer noch zu wenig berücksichtigt werde, findet die Gleichstellungsbeauftragte. Deshalb soll heuer in Ingolstadt anlässlich des „Equal Pay Day“ das Thema Finanzen im Mittelpunkt stehen.

