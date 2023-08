Ingolstadt

Lust auf einen Drink über den Dächern von Ingolstadt?

Plus Ab dem 11. August wird es in Ingolstadt eine Bar auf der Dachterrasse des Kavalier Dalwigk geben - also unter freiem Himmel. Was dort angeboten wird.

Von Dorothee Pfaffel

Es ist eine schöne Vorstellung: Die Sonne verschwindet langsam hinter den Dächern von Ingolstadt, es ist immer noch warm, in der Hand ein kühler Cocktail. Währenddessen sitzt oder liegt man auf dem Dach des Kavalier Dalwigk, genießt den Ausblick und den Sommer. Ab Freitag, 11. August, soll dies möglich sein - zumindest vorübergehend. Denn dann öffnet die neue Sommerlounge.

Die Sommerlounge - das Pendant zur Winterlounge in Ingolstadt

Die Luminous Eventagentur, in Ingolstadt zum Beispiel bekannt durch die Organisation des Taktraumfestivals und der Winterlounge, hat ein neues Projekt: eine bewirtete Dachterrasse im Herzen der Stadt, genannt die Sommerlounge, quasi das Pendant zur Winterlounge. Die Eröffnung ist am Freitag, 11. August, geplant. Bis dahin soll sich das Dach des Gründerzentrums Brigk in ein einmaliges Gastroangebot verwandelt haben mit sogenannten Day-Beds - Betten, in die man sich auch tagsüber legen darf - und weiteren gemütlichen Loungebreichen zum Entspannen in luftiger Höhe, schildert Christopher Britt von Luminous die Idee. In die Dekoration hätten sie viel Liebe zum Detail gesteckt, sagt er. Statt gewöhnlicher Decken wird es beispielweise Strandtücher geben in grün-blau, die Farbgebung, die sich durch die gesamte Sommerlounge ziehen soll. Britt: "Wir legen viel Wert auf Ästhetik." Im Hintergrund wird Musik laufen und an ausgewählten Tagen sollen Live-Auftritte von DJs und Musikern stattfinden, erzählt Britt weiter. Außerdem kündigt er "einzelne Wow-Effekte" an, ohne aber Genaueres zu verraten.

