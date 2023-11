Manchinger Straße zeitweise voll gesperrt

In der Manchinger Straße in Ingolstadt wird der Asphalt erneuert. Deshalb wird die Straße vorübergehend nicht befahrbar sein. Wann dies der Fall ist.

Am Wochenende wird die äußere Manchinger Straße im Bereich Zufahrt Sportpark/Anker-Zentrum voll gesperrt. Nach Geschäftsschluss am Samstag, 11. November, wird ab 20.30 Uhr bis Montag 6 Uhr die Asphaltdecke erneuert. Die Sperrung betrifft das Teilstück Eriagstraße Ost bis einschließlich Scheelestraße. Die Ida-Noddack-Straße bleibt aus Richtung Manching erreichbar. Die Umleitung führt über die Salierstraße, IN 18, Münchener Straße, B13, B16, PAF 34/IN 12 bis Ida-Noddack Straße und umgekehrt. Die Fuß- und Radwege werden örtlich an der Baustelle vorbeigeführt. Die Eriagstraße kann in dieser Zeit nur über die Peisserstraße beziehungsweise den neuen Autobahnanschluss IN Süd über Am Auwaldsee und IN Campus Allee angefahren werden. Die Einfahrt über die Kreuzung Salierstraße ist gesperrt. Die Ausfahrt Richtung Salierstraße ist möglich. Am Montag, 13. November, ab 6 Uhr ist die Manchinger Straße wieder einspurig in beide Richtungen befahrbar und auch die Eriagstraße im Bereich Sportpark ist wieder erreichbar. Dann finden noch restliche Markierungsarbeiten statt. Zeitliche Änderungen können sich aus dem Bauablauf oder der Witterung ergeben. (AZ)