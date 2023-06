Ingolstadt

Mann bei Polizeieinsatz in Ingolstadt erschossen: Was ist passiert?

Plus In Ingolstadt hat die Polizei auf einen 35-Jährigen geschossen und ihn tödlich verletzt. Der Mann soll die Beamten mit einem Schlagwerkzeug angegriffen haben.

Von Dorothee Pfaffel

Ein Polizeieinsatz im Osten Ingolstadts am Montag endete tragisch. Gegen 10.15 Uhr war der Einsatzzentrale der Polizei eine Person gemeldet worden, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben soll. Sofort machten sich Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt auf den Weg und trafen südlich der Gunvor-Raffinerie einen 35-jährigen Mann an, der dort auf den Bahngleisen lief. So berichtet es ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Der Einsatz sollte noch mehrere Stunden dauern und einen tödlichen Ausgang nehmen.

Der 35-Jährige sei morgens wie üblich zur Arbeit gegangen, es habe ihm gut zu gehen geschienen, erzählt der Polizeisprecher. Ob der Mann, ein Arbeiter, der in einer Pension in Ingolstadt wohnte, schon länger psychisch krank war oder plötzlich in den schweren Ausnahmezustand geriet, sei unklar. Jedenfalls habe der 35-Jährige am Montag deutlich "neben sich gestanden", sagt der Sprecher.

