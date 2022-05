Mann demoliert ein Polizeiauto, dann macht er sich nackig

Erst landete ein E-Scooter auf der Motorhaube eines Polizeiautos, dann folgen Beleidigungen und ein "Striptease".

Ein 31-jähriger Mann hat am Samstag gegen 19.30 Uhr in Ingolstadt einen E-Scooter auf die Motorhaube eines geparkten Polizeifahrzeugs geworfen. Ein Passant konnte das Geschehen beobachten und informierte daraufhin eine Gruppe Polizeibeamter, die wegen des Ingolstädter Halbmarathons in der Innenstadt eingesetzt waren.

Als die Polizisten die Personalien des 31-Jährigen feststellen wollten, fing dieser an, sich zu entkleiden und beleidigte die Beamten. Da der alkoholisierte Mann nicht beruhigt werden konnte, musste er in Gewahrsam genommen werden. An dem Polizeifahrzeug entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. (nr)