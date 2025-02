Mann fährt betrunken Hinweistafel um

Am Montag gegen 7.30 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass am Schotterparkplatz am Auwaldsee in Ingolstadt ein Auto gegen einen Baum gefahren sei. Vor Ort konnte ein 40-jähriger Ingolstädter angetroffen werden, wie die Polizei berichtet. Sein Firmenfahrzeug stand an einem Baum und hatte eine Hinweistafel umgefahren. Der Fahrzeugschlüssel steckte und der vierte Gang war eingelegt. Bei dem Mann konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden und ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Er verstrickte sich immer wieder in Widersprüche. Ein unbeteiligter Zeuge konnte den Mann aber vor Eintreffen der Polizei auf dem Fahrersitz sitzend sehen. Auf Grund der Gesamtumstände wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „Gefährdung des Straßenverkehrs“ eingeleitet und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Nach ersten Schätzungen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden. Weitere Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

