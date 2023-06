Mann fährt mit Cognac-Flasche in der Hand Auto

Die Polizei hat am Mittwoch in Ingolstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei fielen einige Autofahrer auf – unter anderem wegen Alkohol und Drogen.

Im Laufe des Mittwochs mussten nach Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Ingolstadt mehrere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge stehen lassen, weil sie unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss unterwegs waren, berichtet die Polizei.

Bereits um 6.54 Uhr konnte in der Münchener Straße ein 49-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen werden, der mit einer Cognac-Flasche in der Hand unterwegs war. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Um 11 Uhr kontrollierten Beamte einen 36-jährigen Autofahrer, der drogentypisches Verhalten an den Tag legte. Außerdem war der Ingolstädter nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Polizei Ingolstadt meldet Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Um 22.15 Uhr ergab der Schnelltest bei einer Verkehrskontrolle eines 30-jährigen Autofahrers in der Pascalstraße einen Wert von über 1,4 Promille. Gegen 23.45 Uhr kontrollierten Beamte einen 22-jährigen Autofahrer in der Richard-Wagner-Straße. Auch bei diesem konnten Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv.

Alle vier Verkehrsteilnehmer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Es wurden Bußgeld- beziehungsweise Strafverfahren eingeleitet. (AZ)