Mann flüchtet in Ingolstadt mit getuntem E-Bike vor Polizei

Ein 36-Jähriger war in Ingolstadt auffällig schnell mit seinem E-Bike unterwegs. Das fiel der Polizei auf und die Beamten verfolgten ihn.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden Beamte der Ingolstädter Polizeiinspektion auf einen 36-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, der mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbei fuhr. Als die Polizeibeamten den Radfahrer einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte dieser mit bis zu 40 Stundenkilometern zu flüchten. In der Gundekarstraße konnte er gestoppt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Ingolstädter sein E-Bike mittels einer technischen Einrichtung getunt hatte und dadurch die hohe Geschwindigkeit erreichte, heißt es im Polizeibericht.

Polizei: Der Radler hatte auch noch Alkohol im Blut

Zudem ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von rund 0,8 Promille. Zu guter Letzt stellten die Beamten auch noch drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Ingolstädter musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten. (nr)