Mann greift dreijähriges Kind und Großmutter vor Schnellimbiss an

Ein Mann hat auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Ingolstadt ein dreijähriges Mädchen gepackt und dessen Oma angegriffen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Mann hat am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Nürnberger Straße in Ingolstadt grundlos ein dreijähriges Mädchen gepackt. Seine Oma, eine 55-jährige Ingolstädterin, wollte gerade das Auto aufsperren, als sich der 49-Jährige aus dem Kreis Eichstätt von hinten näherte.

Der Mann packte das Kind in Ingolstadt wortlos am Arm

Er packte das Kind laut Polizei wortlos an den Armen. Als die Oma eingreifen wollte, griff er ihr an den Hals. Mehrere Passanten gingen dazwischen und konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei hat nun mehrere Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet, unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Nötigung. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, weshalb der Mann, der selbst Gast in dem Schnellrestaurant war, die Enkelin und ihre Oma angegangen ist. Bei der ersten Befragung durch die Polizei am Ereignisort gab er Erinnerungslücken vor und wirkte alkoholisiert. (AZ)