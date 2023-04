Mann liegt bewusstlos in der Donau - seine Identität ist unklar

Passanten retten in Ingolstadt einen bewusstlosen Mann aus der Donau. Die Polizei geht von einem Unfall aus, und benötigt Hinweise zur Identität des Mannes.

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr sind Passanten an der Schloßlände im Bereich des Ingolstädter Donaustegs durch lautes Röcheln auf einen Mann aufmerksam geworden, der am Donauufer mit dem ganzen Körper im Wasser lag. Nur der Kopf befand sich laut Angaben der Polizei noch über Wasser. Ein 46-jähriger Fluggerätemechaniker aus Manching und ein 28-jähriger französischer Ingenieur zogen den nicht ansprechbaren Mann aus dem Wasser, während eine 65-jährige Angestellte den Notruf wählte. Mit Hilfe weiterer Passanten konnte der Mann bis zur Straße transportiert und dort Notarzt und Rettungsdienst übergeben werden. Der etwa 70-jährige Mann wurde zur weiteren Behandlung auf die Intensivstation des Klinikums eingeliefert.

Ingolstadt: Passanten retten bewusstlosen Mann aus der Donau

Aktuell geht die Polizei laut eigenen Angaben von einem Unfall aus. Da der Mann bislang aber noch nicht ansprechbar war, sind weder der Unfallhergang noch seine Identität bekannt. Der Mann hat lichtes graues Haar, einen leichten Bart und ist von kräftiger Statur. Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, sollte sich unter Telefon 0841/9343-2222 bei der Polizeiinspektion Ingolstadt melden. (AZ)