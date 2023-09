Mann stiehlt wiederholt und sitzt jetzt in Haft

Ein 26-Jähriger wurde in Ingolstadt mehrfach beim Stehlen erwischt. Dabei hatte er ohnehin schon Hausverbot. Nun wurde er festgenommen.

Am Montagnachmittag erkannte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Ingolstädter Innenstadt einen Mann wieder, der wegen zurückliegender Ladendiebstähle Hausverbot erhalten hatte. Eine Sichtung der Videoaufzeichnungen ergab, dass der Mann bereits Stunden zuvor zweimal den Markt betreten und Parfüm im Gesamtwert von rund 145 Euro entwendet hatte. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 26-Jährige davor in einem Elektrofachmarkt in der Eriagstraße ebenfalls wegen eines Ladendiebstahls angezeigt worden war, berichtet die Polizei. Hier entwendete er einen Elektroartikel im Wert von rund 170 Euro. Da der Mann seit Ende August mehrfach wegen begangener Ladendiebstähle in Erscheinung getreten ist, ordnete die Staatsanwaltschaft Ingolstadt die vorläufige Festnahme und richterliche Vorführung an. Durch den Ermittlungsrichter wurde der Haftantrag bestätigt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.