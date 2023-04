Mann unter Drogeneinfluss am Auwaldsee unterwegs

Die Polizei hat am Montag einen 28-Jährigen am Auwaldsee kontrolliert. Dabei fiel den Beamten etwas auf. Wie es weiterging.

Anlässlich einer Verkehrskontrolle am Montagabend um 19.45 Uhr am Auwaldsee in Ingolstadt stellten Polizisten im Auto eines 28-jährigen Mannes aus Nordrhein-Westfalen drogentypische Auffälligkeiten fest. Nachdem der Mann gestand, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben, verlanlassten die Beamten eine Blutentnahme. Wie die Polizei berichtet, konnte bei der Durchsuchung des Autos konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz wurde eingeleitet. (AZ)