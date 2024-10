Hat ein Mann eine demente Frau vergewaltigt?

Er lernte die alte Frau an einer Haltestelle mitten in Ingolstadt kennen, setzte sich mit ihr in den Bus und gemeinsam fuhren der 40-Jährige, ein Bekannter und die damals 83-Jährige in die Wohnung der Frau. Was dort geschehen sein soll, beschäftigt zurzeit das Landgericht in Ingolstadt: Dem Mann wird vorgeworfen, die erkennbar demente Seniorin vergewaltigt zu haben. Am Mittwoch war Prozessauftakt. Über seinen Anwalt Claus Gelhorn gab der gebürtige Mazedonier den Hergang, wie er ihm in der Anklage vorgeworfen wird, zu. „Aber er möchte betonen, dass er keine Gewalt angewendet hat“, so der Verteidiger. Bereits nach der Tat hat er einem Polizisten gegenüber den Geschlechtsverkehr eingeräumt, auch damals mit dem Zusatz „Aber das war einvernehmlich“.

