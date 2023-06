Mann verursacht Unfälle am Westpark und läuft im Schock um Audi-Kreisel

Ein 21-Jähriger verursacht zwei Unfälle am Westpark und läuft im Schock um den Audi-Kreisel. Der verwirrte Mann leistet Klinikpersonal und Polizisten Widerstand.

Ein 21-jähriger Mann aus der Marktgemeinde Gaimersheim hat am Samstag gegen 10 Uhr am Ingolstädter Westpark zwei Verkehrsunfälle verursacht. Der junge Mann war laut Polizei mit einem E-Scooter am Ärztehaus/Westpark unterwegs. An der Fußgängerampel wollte er in Richtung Westpark die Straße überqueren. Hierbei achtete er nicht auf die für ihn rot zeigende Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Ingolstädter, der mit seinem Trike-Krad die Straße am Westpark in Richtung Audi-Kreisel befuhr.

Der E-Scooter Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, erlitt jedoch einen starken Schock und flüchtete, aufgrund dieses psychischen Ausnahmezustandes, fußläufig von der Unfallstelle. Er lief auf dem Fuß- und Radweg einmal um den Audi-Kreisel. Erst auf der hinteren Seite des Kinos konnte ihn eine 52-jährige Passantin anhalten. Die Ingolstädterin führte den offensichtlich verwirrten jungen Mann zurück zur Unfallstelle. Hierbei gingen beide auf dem Fuß- und Radweg entlang der Richard-Wagner-Straße. Eine 81-jährige Frau aus Ingolstadt befuhr zu dieser Zeit diesen Radweg in Richtung Osten und kam den beiden Fußgängern entgegen. Als sich die Radfahrerin auf Höhe des jungen Mannes befand, schlug dieser mit der Faust gegen die Schulter der Radfahrerin, was dazu führte, dass diese stürzte.

Die 81-Jährige zog sich hierbei laut Polizei eine Fraktur des Handgelenks zu. Sowohl der junge Mann als auch die Radfahrerin wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im weiteren Verlauf kam es mit dem 21-Jährigen noch zu einer Auseinandersetzung mit dem Klinikpersonal und den Polizeibeamten, wobei er eine Krankenschwester angriff und Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten leistete. Durch die beiden Verkehrsunfälle ist nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro an den Fahrzeugen entstanden. Der junge Mann muss nun mit Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort bezüglich der verursachten Verkehrsunfälle rechnen. (AZ)