Mann will Bus anhalten und verletzt sich

In Ingolstadt wollte ein Mann in einen Bus einsteigen, der bereits abfuhr. Als er versuchte den Bus anzuhalten, stürzte er und wurde von dem Bus erfasst.

Ein 40-jähriger Mann wollte am Dienstagmorgen an der Bushaltestelle Am Nordbahnhof in einen bereits abfahrenden Bus einsteigen. Beim Versuch diesen zum Anhalten zu bewegen, stürzte er im seitlichen Bereich des Busses und wurde von diesem erfasst, berichtet die Polizei. Hierbei zog sich der aus dem Landkreis Eichstätt stammende Mann eine Unterschenkelfraktur zu, die im Klinikum Ingolstadt versorgt werden musste. Gegen den Busfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall eingeleitet. (AZ)