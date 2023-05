Maritim-Hotel und Kongresszentrum stehen in den Startlöchern

Von Luzia Grasser - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Nach vier Jahren Bauzeit ist es so weit: Im Juni eröffnen in Ingolstadt das Maritim-Hotel und das Kongresszentrum auf dem ehemaligen Gießereigelände.

Im Bistro Ingold faltet eine Mitarbeiterin die Servietten, an den Tischen werden bereits die polierten Weingläser aufgestellt und in einem der Tagungsräume ist ein Tisch dekoriert, wie er einst bei einer Hochzeit aussehen könnte: die Stühle mit weißen Hussen umhüllt, Teller, Besteck und Gläser sind positioniert. Nur das Frühstücksbüfett im Restaurant Danubio ist noch leer. Wo in ein paar Tagen Käse, Marmelade und Semmeln liegen sollen, pappen aktuell nur gelbe Klebezettel: Tilsiter steht drauf oder Paprika-Frischkäse.

Hoteldirektor Jan Lohrmann im Saal des Kongresszentrums, der Platz bietet für fast 1300 Besucherinnen und Besucher. Foto: Luzia Grasser

Das Maritim-Hotel in Ingolstadt wird am 1. Juni 2023 eröffnen

Das wird ab dem 1. Juni anders sein: Dann wird auf dem ehemaligen Gießereigelände, das inzwischen "Quartier G - Alte Gießerei" heißt, das Maritim-Hotel samt Kongresszentrum offiziell eröffnen. 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich dann um die Gäste kümmern. Die ersten von ihnen werden allerdings schon ab Mitte Mai dort übernachten, im Probebetrieb beim sogenannten "Soft Opening". Und wer einen Blick in die Zimmer, die Restaurants oder in den Kongresssaal, der Platz für fast 1300 Menschen bietet und eine ausgefeilte Licht- und Soundtechnik hat, werfen möchte, der hat bereits am Freitag, 5. Mai, Gelegenheit dazu. Im Rahmen der Langen Nacht der Unternehmen und Wissenschaft gibt es zwischen 17 und 21 Uhr Führungen und das Georgische Kammerorchester veranstaltet Konzerte.

