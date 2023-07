Martin Grubinger beendet bayerische Konzert-Karriere in Ingolstadt

Martin Grubinger verabschiedete sich bei den Audi-Sommerkonzerten von seinem bayerischen Publikum. Seinen Einsatz am Instrument bezeichnet er nicht als Musik, sondern als Sport.

Mehr als ein Konzert! Martin Grubinger und das Percussive Planet Ensemble entfachten beim letzten Konzert in Bayern, im Rahmen der Audi-Sommerkonzerte in Ingolstadt, vor dem Rückzug des Solisten von den Bühnen der Welt einen schier unglaublichen Wirbel an Groove und Energie. Dabei bewegte sich der Salzburger Multi-Perkussionist über fast die gesamte Spielzeit von mehr als zwei Stunden mit Vollgas auf der musikalischen Überholspur.

Wahrscheinlich wirklich ein Jahrhundertmusiker, der hier zu erleben war, jedenfalls einer der besten Schlagzeuger, die es je gab: Kaum einer, der es je geschafft hätte, die Rolle des Schlagzeugs in der Welt der Klassik mit derartiger Vehemenz und Verve, mit schier unvorstellbarem Können und tief beeindruckendem Charisma so komplett neu zu definieren wie Martin Grubinger!

Gleich zweimal vermerkte er in der Halle B im Audi-GVZ, was er nun tue, habe eigentlich wenig mit Musik zu tun. "Das ist purer Sport!" Was einerseits stimmte, schweißtreibend ist diese Hochleistungs-Perkussion allemal, andererseits aber der ungeheuren Musikalität des Ganzen in keinster Weise gerecht wurde. Natürlich war das Musik, die ganze Zeit, mit vollem Herzblut und hellwachen Sinnen!

Martin Grubinger kommt als Abschied zu Audi-Sommerkonzerten nach Ingolstadt

"I Want It All" war eines der Stücke des Abends und in der Tat: Es gab alles, was das Schlagzeug so faszinierend macht, von zartesten Tönen auf Marimba und Vibraphon über ein veritables Rockschlagzeug bis hin zu grollenden Klanggewittern, Hochgeschwindigkeits-Solos und wuchtigen Tutti einer Band, die im Hintergrund rund ums Saxofon immerhin vier Trompeten und ebenso viele Posaunen aufbot. Bei aller Leidenschaft war alles, was da gespielt wurde, auf den Punkt der Nanosekunde akkurat, auch die Koordination mehrerer Schlagzeuger mit hinreißender Lust am puren Spiel und bewundernswerter Präzision.

Das Repertoire bot natürlich alle Gelegenheiten, zu zeigen, dass Musik ohne Rhythmus schlichtweg nicht zu denken ist. "Beirut" von Steps Ahead eröffnete den Abend im Miteinander von wirbelndem Groove und rattenscharfen Bläsersätzen. Astor Piazzollas Libertango gab es mal mit der ganzen Wucht des 20-köpfigen Ensembles, mal im intimen Duo von Vibrafon und Bass, durchsetzt von herrlichen Soli der Bläser und getragen von einem fliegenden Teppich aus permanent neu sich findenden rhythmischen Impulsen.

Wie Steps Ahead, im zweiten Set mit "Trains", kam auch Michel Camilo zweimal zu Ehren, mit "One More Once" in prickelndem ChaChaCha und "Caribe" in mitreißendem Strudel dreier Marimbafone. Spektakulär im besten Sinne "The Number of Fate" von Martin Grubinger sen., das zeigte, wie mitreißend ungerade Metren sein können, vor allem, wenn in gefühlten 7/126 weder Auge noch Ohr zu verfolgen vermochten, was auf der Bühne geschah. Minoru Mikis "Marimba Spiritual" und Keiko Abes "The Wave", zum Schluss noch Jaco Pastorius "Teen Town", was war an diesem Abend nicht alles zu erleben von der japanischen Taiko-Trommel bis zur indischen Tabla, von der kleinen Handtrommel bis zur Marching-Drum, von Bongos, Congas und Röhrenglocken bis zur baskischen Txalaparta.

Audi-Sommerkonzerte bieten letztes bayerisches Konzert für Martin Grubinger

Wie heißt es? Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Kaum ein Hochleistungsathlet käme auf die Idee, über den 40. hinaus den Wettkampf zu suchen. Wahrscheinlich ist es eine kluge Entscheidung, wenn sich Marin Grubinger nun vom aktiven Konzertieren zurückzieht. Zu respektieren ist es allemal. Aber schade irgendwie auch! Ingolstadt jedenfalls verabschiedete ihn nach einem mitreißenden und unvergesslichen Abend mit lang anhaltenden Standing Ovations.

Als Professor am Mozarteum und Initiator der App MyGroove bleibt der kreative Motor und energische Motivator Martin Grubinger der Musikwelt auch künftig verbunden.