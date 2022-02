Mathe-Bundessieger kommt aus Ingolstadt

Plus Samuel Meyer ist einer von zwölf Gewinnerinnen und Gewinnern des Bundeswettbewerbs für Mathematik. Im Sommer darf er zum Forschen nach Bonn. Doch das ist nicht die erste bedeutende Auszeichnung für den Ingolstädter.

Samuel Meyer ist ein Mathe-Ass. Ganz offiziell. Die Mitteilung kam per Post. Der 17-jährige Ingolstädter hatte es jedoch schon früher erfahren, weil die Nachricht bereits in den sozialen Medien kursierte: Beim Bundeswettbewerb für Mathematik hat Meyer sich gegen eine Konkurrenz von rund 1200 Teilnehmenden durchgesetzt. Insgesamt dürfen sich zwölf Schülerinnen und Schüler Bundessieger nennen, darunter vier aus Bayern. Aus Ingolstadt ist Meyer der Einzige.