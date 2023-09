Mediamarkt-Saturn zahlt schon ab Oktober mehr Gehalt

Die Mitarbeitenden bei Mediamarkt und Saturn bekommen ab Oktober fünf Prozent mehr Gehalt.

Schöne Nachrichten für die Mitarbeitenden von Mediamarkt-Saturn: Das Unternehmen aus Ingolstadt erhöht vorab die Löhne und Gehälter für Mitarbeitende in Deutschland. Das derzeitige Tarifgehalt der Mitarbeitenden in den stationären Märkten wird um fünf Prozent angehoben. Das teilt das Unternehmen mit. Für die Verwaltungsgesellschaften wird ein entsprechendes Gehaltserhöhungsbudget zur Verfügung gestellt, das nach bewährten Grundsätzen verteilt wird.

Media Markt Saturn folgt mit der Anhebung der Empfehlung des Handelsverbands Deutschland (HDE), die Löhne und Gehälter im Einzelhandel freiwillig anzuheben. Hintergrund ist der seit mehreren Monaten andauernde Tarifkonflikt im Einzelhandel. Mitarbeitende in den Märkten und in den Verwaltungsgesellschaften an den Standorten Ingolstadt, Düsseldorf, Grünwald, Heilbronn und Köln können mit einer Anhebung um fünf Prozent rechnen.

Seit einem halben Jahr warten die Beschäftigen auf ein Ergebnis der Tarifverhandlungen

Seit rund einem halben Jahr warten die Beschäftigten im Einzelhandel auf eine Einigung im Tarifstreit. Die Verhandlungen gestalten sich als schwierig, eine Einigung ist nicht in Sicht. Die Geschäftsführung der Media Markt Saturn Retail Group hat daher entschieden, die Tarifgehälter für die Mitarbeitenden in den rund 400 Märkten in Deutschland anzuheben und den Verwaltungsgesellschaften ebenfalls ein Gehaltserhöhungsbudget einzuräumen. Die Maßnahmen werden zum Stichtag 1. Oktober 2023 wirksam. Damit trägt Europas führendes Handelsunternehmen für Consumer Electronics den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen Rechnung und würdigt die Leistung seiner Mitarbeitenden in Deutschland in dieser herausfordernden Zeit.

Personalchefin Iris Prüfer: „Die Tarifverhandlungen im Einzelhandel laufen seit mehreren Monaten. Die Forderungen liegen weit auseinander, sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Einigung nicht absehen können. Zudem ist die anhaltende Inflation mit den steigenden Preisen eine Belastung für jeden Einzelnen. Mit dieser Maßnahme schaffen wir unter den gegebenen Umständen eine faire und angemessene Lösung, die einerseits die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen berücksichtigt und andererseits die großartige Arbeit unserer Mitarbeitenden honoriert.“

Sobald es zu einem Tarifabschluss kommt, werden die vorgezogene freiwillige Tarifgehaltsanpassung sowie ggf. bereits vorhandene übertarifliche Zulagen mit der Tariferhöhung verrechnet. (AZ)