Mehr Frauen, weniger Pendler: Diese Menschen arbeiten in Ingolstadt

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Ingolstadt bleibt zwar ungefähr gleich, doch ihre Zusammensetzung hat sich geändert. Eine Übersicht.

Fast ein Fünftel der Menschen, die in Ingolstadt sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, ist bereits 55 Jahre alt oder älter. So der Stand einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die sich auf Juni 2022 bezieht und die Ulrich Kraus vom Ingolstädter Hauptamt für Statistik und Stadtforschung nun vorstellte. Obgleich die Anzahl der Beschäftigten (ohne Beamte) mit 103.679 fast gleich blieb im Vergleich zum Jahr davor (Juni 2021: 103.708), gibt die Statistik dennoch Aufschluss über interessante Entwicklungen innerhalb dieser Gruppe. Kurz zusammengefasst: Die Menschen, die in Ingolstadt arbeiten, werden nicht nur älter, sondern auch weiblicher, teilzeit-affiner und interkultureller.

Dass die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Ingolstadt zu einem großen Teil schon mindestens 55 Jahre alt sind, hängt mit der Generation der Babyboomer zusammen, erklärt Kraus. Diese geburtenstarken Jahrgänge kämen nun langsam ins Rentenalter. Die Gruppe ist in einem Jahr von 18.690 auf 18.936 gewachsen. Umso wichtiger werden auch für Ingolstadt die ausländischen Beschäftigten. Ihre Anzahl ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 14.022 auf 14.670 gestiegen. Die Beschäftigten mit Migrationshintergrund seien in der Regel deutlich jünger als ihre deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger, sagt Kraus. Im Wachstum befindet sich auch die Gruppe der Frauen mit Arbeitsort Ingolstadt, von 39.378 in 2021 auf 39.769 in 2022. An Bedeutung gewinnen Teilzeitarbeitsplätze: Waren 2021 noch 21.996 Menschen in Teilzeit beschäftigt, sind es ein Jahr später bereits 22.646. Weniger geworden sind die Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter. Sie gingen von 2631 auf 2453 zurück. Rund 64.000 Beschäftigte wohnen und arbeiten in Ingolstadt, circa 62.000 pendeln für ihren Beruf dorthin.

Zahl der Beschäftigten in Information und Kommunikation steigt in Ingolstadt

In Kurzarbeit waren laut Hauptamt für Statistik und Stadtforschung im Juni 2022 in Ingolstadt 4600 Beschäftigte. Im produzierenden Gewerbe waren im vergangenen Jahr 51.919 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (-1204) tätig, im Dienstleistungsbereich 51.630 (+1159). Im verarbeitenden Gewerbe sind rund 49.000 Beschäftigte gezählt worden (-1323), im Baugewerbe 2872 (+87), im Bereich Gesundheit, Heime und Soziales 10.955 (+65), in Erziehung und Unterricht 2531 (+25) und im Gastgewerbe 1947 (+157). Den größten Zuwachs verzeichnet der Bereich Information und Kommunikation mit 4455 Arbeitskräften (+1194). Dieser sei auf die Transformation hin zu Software gestützter Mobilität und Logistik zurückzuführen sowie auf das digitale Gründerzentrum Brigk und die Technische Hochschule Ingolstadt (THI), vermutet Kraus.

Betrachtet man die vergangenen fünf Jahre, lassen sich bestimmte Trends feststellen: Die Männer, die in Ingolstadt arbeiten, werden weniger, die Frauen mehr, ebenso die ausländischen Beschäftigten. Die Anzahl derer, die Vollzeit tätig sind, nimmt ab, die Anzahl der Teilzeitkräfte nimmt zu. Das Pendlersaldo wird geringer: Mehr Menschen wohnen dort, wo sie auch arbeiten, darunter vor allem Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Der Anteil derer, die 55 Jahre oder älter sind, wächst kontinuierlich und hat seinen Höhepunkt nach Einschätzung von Kraus noch nicht erreicht. Ungefähr 2025 werde der Scheitelpunkt erwartet, sagt Kraus. Dann werde eine starke Verrentungswelle deutscher Beschäftigter kommen.