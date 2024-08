Mehr Jugendliche leiden an Angststörungen und Depressionen

Die fünf Erziehungsberatungsstellen der Caritas im Bistum Eichstätt – drei davon in ökumenischer Trägerschaft – stehen vor immer größeren Herausforderungen. Dies teilt der Caritasverband der Diözese Eichstätt mit. Die Jugendlichen und Familien, die dort beraten werden, haben immer komplexere Probleme - und meistens auch mehr als nur eins.

Bei der ökumenischen Erziehungsberatung in Ingolstadt haben laut der stellvertretenden Stellenleiterin Diplom-Psychologin Julia Gronauer die Anmeldungen deutlich zugenommen: von 608 im Jahr 2022 auf 723 im Jahr 2023. Auch nähmen die Beratungen nun wesentlich mehr Zeit in Anspruch. „Bei vielen Familien gibt es jetzt mehr als ein belastendes Thema: zum Beispiel nicht nur Schulschwierigkeiten oder depressive Symptome eines Jugendlichen, sondern auch sprachliche Probleme, Fluchterfahrung, ökonomische Probleme, Trennung oder häusliche Gewalt in der Familie“, erzählt Gronauer. Schnell ausgebucht seien auch die sozialen Kompetenzgruppen. An diesen beteiligten sich sowohl Kinder, die häufig in Konflikte mit anderen geraten und Grenzen nicht einhalten können, als auch solche, die schüchtern und zurückhaltend sind. Bei vielen Grundschulkindern mache sich dabei bemerkbar, dass sie während der Corona-Pandemie länger nicht in den Kindergarten gehen konnten „und deshalb nur eingeschränkt soziale Lernerfahrungen gemacht haben“, so Gronauer. Zunehmend würden auch Schulen Eltern empfehlen, dass ihre Kinder an solchen Gruppen teilnehmen.

Einen deutlichen Anstieg verzeichnet auch die ISEF-Beratung, die Beratung von Fachkräften zur Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefährdung. „Während wir im vergangenen Jahr insgesamt 95 solcher Beratungen hatten, hatten wir heuer in der ersten Jahreshälfte bereits 73, also eine steigende Tendenz“, sagt die Diplom-Psychologin. Dies liegt ihrer Einschätzung nach aber vor allem daran, dass dieses Beratungsangebot bekannter geworden und dass die Sensibilität von Fachkräften gegenüber Kindeswohlgefährdung – unter anderem durch Fortbildungsangebote – gestiegen sei.

Caritas Eichstätt/Ingolstadt: Psychische Krankheiten bei Jugendlichen nehmen zu

Auch die anderen Beratungsstellen im Bistum Eichstätt berichten von sehr vielen Krisenanmeldungen, vielen instabilen Jugendlichen, die psychiatrisch auffällig waren und oft parallel zur Beratung bei der Stelle wochenlang stationär in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen wurden - laut Caritas eine noch nie dagewesene Entwicklung. Bei Kindern und Jugendlichen seien psychische Belastungen auf dem Vormarsch. Angststörungen, depressive Erkrankungen, Essstörungen und Belastungen bis hin zu Suizidgedanken oder Suizidhandlungen hätten als Anmeldegründe bei den Beratungsstellen stark zugenommen, heißt es seitens der Caritas. Kriege und die Klimakrise wirkten sich auf die jungen Menschen in der Region negativ aus und führten zu einem Gefühl des Kontrollverlusts, der Hilflosigkeit und zu Wut. Bei der Anmeldung für eine Beratung ist es die Regel geworden, dass nicht nur ein Grund, sondern gleich zwei oder drei Gründe genannt werden.

Zu den Beratungsstellen kommen laut Caritas auch viele Familien, die beim Allgemeinen Sozialdienst keine Beratungstermine zur Thematik Trennung und Scheidung bekommen, die keine Diagnostiktermine bei Schulpsychologen erhalten, die in der Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie über ein halbes Jahr auf einen Termin warten oder die auf der Warteliste einer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin stehen und keine Aussicht auf zeitnahe Termine haben. (AZ)