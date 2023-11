Mehrere angetrunkene Autofahrer unterwegs

Zwei Autofahrer aus dem Landkreis Neuburger-Schrobenhausen sind mit Alkohol im Blut durch Zuchering gefahren. Einer verursachte auch einen Unfall.

Offenbar zu spät bemerkte am Mittwochmittag gegen 13.40 Uhr ein Autofahrer in der Karlskroner Straße im Ingolstädter Ortsteil Zuchering, dass der vor ihm fahrende Autofahrer abbremste und fuhr auf dessen Fahrzeug auf. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden im Gesamtwert von rund 8500 Euro, teilt die Polizei mit. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte bei dem 42-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Der aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammende Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol eingeleitet.

Ebenfalls am Mittwoch, gegen 18.10 Uhr, wurde Am Hochfeldweg bei Zuchering anlässlich einer Verkehrskontrolle bei einem Autofahrer, der wiederum aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammte, Alkoholgeruch festgestellt. Der Schnelltest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Nach Durchführung einer Blutentnahme musste der 48-jährige Mann seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)