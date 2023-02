Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet: Kripo ermittelt

In Ingolstadt haben Unbekannte innerhalb kurzer Zeit gleich in mehrere Häuser und Wohnungen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat etwas gesehen?

Bei einer Einbruchserie in insgesamt sechs Objekte im Ingolstädter Stadtgebiet erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Der gesamte Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter am Montag zwischen 10.30 Uhr und 21 Uhr über ein aufgehebeltes Schlafzimmerfenster in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Cusanusstraße. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten mehrere Goldketten.

Einbrecher dringen in private und geschäftliche Räume in Ingolstadt ein

Zwischen 16 Uhr und 20.15 Uhr am selben Tag brachen Unbekannte in ein Reihenhaus an der Hanstraße ein. Um sich Zutritt zu verschaffen, hebelten sie eine Terrassentür auf. Beim Absuchen der gesamten Wohnung gelangten sie an Bargeld in dreistelliger Höhe.

Zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr nahmen sich die Täter zwei Objekte einer sozialen Einrichtung an der Friedrich-Ebert-Straße vor. Zunächst wurde ein Fenster aufgehebelt, wodurch die Täter in die Räumlichkeiten gelangten. Beim zweiten Objekt scheiterten die Einbrecher offenbar an der massiven Bauweise einer Kellertür. In beiden Fällen hätten die Unbekannten nach bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt, heißt es im Polizeibericht.

Im Verlauf der Nacht drangen die Täter außerdem in eine Bäckereifiliale an der Hölderlinstraße in Ingolstadt ein. Zwar erlangten sie keine Beute, an der aufgehebelten Tür entstand jedoch Sachschaden.

Kriminalpolizei Ingolstadt bittet um Zeugenhinweise

Gegen 1 Uhr, also bereits am Dienstag, versuchten die Unbekannten, ein Fenster einer Wohnung in einem Gebäudekomplex an der Grillparzerstraße aufzuhebeln. Ein Bewohner wurde durch die Geräusche aufmerksam und bemerkte die Einbrecher. Diese flüchteten daraufhin, ohne in die Wohnung gekommen zu sein.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und prüft etwaige Tatzusammenhänge. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0841/93430 in Verbindung zu setzen. (AZ)