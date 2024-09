Mehrere Einbrüche im Süden Ingolstadts

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in Büro- und Geschäftsräume im Süden Ingolstadts eingebrochen. Die Täter gelangten dabei jeweils durch Aufhebeln der Zugangs- beziehungsweise Eingangstüre in die Gebäude, teilt die Polizei mit.

Zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr am nächsten Morgen durchsuchten die Kriminellen Büroräumlichkeiten einer Firma in der Kothauer Straße. Dabei erbeuteten sie drei Geräte der Marke Apple, darunter ein MacBook Pro und Bargeld in geringer Menge. Der erlangte Beuteschaden beziffert sich auf circa 3000 Euro.

In der gleichen Nacht wurde in eine Apotheke in der Asamstraße eingebrochen. Auch hier gelangten die Unbekannten durch Aufhebeln der Schiebetüre ins Ladeninnere und entwendeten das in der Kasse aufgefundene Wechselgeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags.

Sachdienliche Hinweise, die mit den oben geschilderten Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen. (AZ)