Mehrere Personen verletzen sich bei Unfall am Westpark

Eine Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt hat bei der Fahrt auf einen Parkplatz am Westpark in Ingolstadt ein anderes Auto übersehen.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen kam es am späten Donnerstagnachmittag am Westpark. Eine 47-jährige Frau aus dem Landkreis Eichstätt fuhr mit ihrem Seat die Straße Am Westpark in Richtung des Audi-Rings. Als sie nach links auf den Parkplatz fahren wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Audi, der mit zwei Personen besetzt war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Frontbereich, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Audi kam es zur Auslösung der Airbags, wodurch die 36- und 44-jährigen Insassen aus Ingolstadt leicht verletzt wurden. Die 47-jährige Seat-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zur Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. (AZ)