Mehrere Radfahrer stürzen auf glatter Fahrbahn

Ein glatter Untergrund kann für Fahradfahrer und Fahrradfahreinnen sehr gefährlich sein. Dies bekamen in Ingolstadt gleich fünf Menschen zu spüren.

Eine glatte Fahrbahn wurde gleich mehreren Radlern zum Verhängnis: Im Bereich der Esplanade an der Einmündung zur Roßmühlstraße in Ingolstadt endet die Teerdecke und die Fahrbahn ist in Richtung Paradeplatz mit Betonsteinen gepflastert. Beim Abbiegen von der Esplanade nach rechts, also vom Übergang der Teerdecke auf das Betonsteinpflaster, stürzten am Dienstag gegen 8.40 Uhr auf dem winterglatten Pflaster fünf Radfahrer beziehungsweise -fahrerinnen, wobei sich zwei, eine 40-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann, beide aus Ingolstadt, leicht verletzten. Nur die 40-Jährige benötigte eine ärztliche Behandlung, berichtte die Polizei. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Der Stadtbauhof wurde umgehend verständigt und nachdem die Fahrbahn dort zeitnah gestreut wurde, endete die Sturzserie. (AZ)