Mehrere Radler in Ingolstadt in Unfälle verwickelt

Am Donnerstag hatten in Ingolstadt gleich mehrere Radfahrer Unfälle. Eine Frau überschlug sich und musste ins Krankenhaus. Wie es dazu kam.

Eine 38-jährige Ingolstädterin fuhr am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Münchner Straße und wollte in die Zainerstraße nach rechts einbiegen. Hierbei übersah sie einen 20-jährigen Ingolstädter, der mit seinem Fahrrad verbotswidrig den linksseitig gelegenen Radweg nutzte. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß und der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Wie die Polizei berichtet, stellten die Beamenten bei der Unfallaufnahme beim Radler den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Deshalb wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstand an beiden Fahrzeugen.

Ingolstadt: Radlerin stürzt und überschlägt sich

Am Donnerstag gegen 13.25 Uhr fuhr eine 59-jährige Manchingerin mit ihrem Pedelec den Radweg der Regensburger Straße in Richtung Mailing. Auf Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes wollte die Frau über den abgesenkten Bordstein auf das Gelände einfahren. Hierbei verfehlte sie den abgesenkten Bordstein und fuhr gegen den erhöhten Bordstein. Dadurch kam es zum Sturz und die Frau überschlug sich und prallte auf den Fußweg. Hierbei verletzte sich die Radlerin mittelschwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. Hinter der Frau fuhr ein 66-jähriger Großmehringer ebenfalls mit seinem Pedelec mit zu geringem Abstand zu der Radlerin. Durch den Sturz der Frau konnte dieser nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem liegenden Rad. Dadurch stürzte dieser ebenfalls von seinem Fahrrad. Er wurde nicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. (AZ)