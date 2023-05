Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten im Stadtgebiet

Am Dienstag haben sich in Ingolstadt gleich mehreren Unfälle ereignet. Teils waren Autofahrer, teils Fahrradfahrer beteiligt. Was ist passiert?

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr fuhr eine 66-jährige Ingolstädterin mit ihrem Auto in Zuchering auf der Bischof-Neumann-Straße in östliche Fahrtrichtung und fuhr dabei seitlich auf einen am Fahrbahnrand geparkten Auto auf. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro, berichtet die Polizei. Das Auto der 66-Jährigen war stark an der Front beschädigt, so dass er nicht mehr fahrbereit war und Betriebsflüssigkeiten ausliefen. Die Absicherung der Unfallstelle bis zur Räumung erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Zuchering.

Fahrradfahrerin stürzt in Ingolstadt und verletzt sich

Eine 42-jährige Ingolstädterin war am Dienstag gegen 14.50 Uhr mit ihrem Pedelec in der Schultheißstraße in Ingolstadt unterwegs. Beim Fahren über eine abgesenkte Bordsteinkante stürzte sie alleinbeteiligt und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Pedelec entstand kein Sachschaden, teilt die Polizei mit.

Polizei in Ingolstadt sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt am Dienstagabend zog sich eine Beteiligte leichte Verletzungen zu. Die 50-jährige Ingolstädterin fuhr gegen 19.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Nürnberger Straße in Fahrtrichtung Goethestraße. An der Einmündung zur Goethestraße musste sie stark abbremsen, um eine Kollision mit einem Fahrradfahrer zu vermeiden, der auf dem linksseitigen Radweg der Goethestraße stadtauswärts unterwegs war. Die 50-Jährige stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, heißt es im Polizeibericht. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Nach einem kurzen Gespräch an der Unfallstelle setzten die beiden Beteiligten ihre Fahrt fort, ohne Personalien auszutauschen. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)