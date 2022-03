Mehrmals betrunken gestürzt und dann noch Auto gefahren

Nicht mehr Herr seiner Sinne war ein Mann in Ingolstadt. Mehrere Personen hatten sich deshalb Sorgen gemacht und Rettungsdienst und Polizei gerufen.

Der Rettungsdienst in Ingolstadt wurde am Donnerstagnachmittag zur Versorgung eines Mannes ins Gewerbegebiet in die Eriagstraße gerufen. Mehrere Personen machten sich Sorgen, da er bereits mehrmals gestürzt war und zudem einen unsicheren Gang aufwies. E

Eine Behandlung durch die eingetroffenen Sanitäter verweigerte er dann jedoch. Die hinzukommenden Polizeibeamten der Ingolstädter Inspektion trafen den Ingolstädter schließlich sitzend in seinem Auto an, wobei der Motor lief. Mehrere Zeugen bestätigten, dass der Ingolstädter kurz vorher in sein Fahrzeug gestiegen und eine Strecke damit gefahren war.

Ein Schnelltest ergab bei dem 49-Jährigen einen Wert von über 2,5 Promille, was auch den Grund für den unsicheren Gang und die Stürze erklärte. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort konnte ein Arzt eine Blutprobe entnehmen. Die wird für das Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr benötigt, das gegen den Beschuldigten aufgrund der Umstände eingeleitet wurde. (nr)