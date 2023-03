Meldung Print: ***** Theaterfahrt nach Ingolstadt

Das Staatstheater Meiningen gastiert mit der Oper „Der Barbier von Sevilla“ in Ingolstadt. Dieses Stück von Rossini zählt mit seinen eigenwilligen, aber sympathischen Protagonisten inzwischen zu den Klassikern des Genres. Bei der Suche nach der wahren Liebe muss die Auserwählte nicht nur Prüfungen ihres Verehrers bestehen, um die Aufrichtigkeit ihrer Gefühle zu beweisen, sondern sich selbst auch der Avancen erwehren, die sich vor allem auf ihre Finanzlage beziehen. Ob und gegebenfalls wie sich die wahre Liebe findet, sehen Interessierte am 8. März im Stadttheater Ingolstadt. Bitte beachten Sie die Abfahrtszeiten: in Donauwörth 17.45 Uhr, in Rain 18.10 Uhr, in Burgheim 18.20 Uhr und in Straß 18.25 Uhr. (AZ)