Melissa bei DSDS: „Wenn Selbstzweifel kommen, schiebe ich sie beiseite“

Plus Melissa Mantzoukis aus Ingolstadt steht im Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar 2022“. Im Interview spricht sie über Angst, Liebe und Unsicherheit.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es am Samstag in der zweiten Livesendung von „Deutschland sucht den Superstar 2022“ (DSDS) weitergeschafft und stehen jetzt im Halbfinale! Wie hat sich der Moment angefühlt, als Sie auf der Bühne standen und auf die Entscheidung gewartet haben?