Ingolstadt

17:24 Uhr

Melissa Mantzoukis steht im Halbfinale von DSDS

In diesem Moment erfährt Melissa Mantzoukis (2. von rechts), dass sie im Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar 2022“ steht.

Plus Die 18-jährige Melissa Mantzoukis aus Ingolstadt glänzte am Samstag bei „Deutschland sucht den Superstar 2022“. Was die Jury diesmal zu ihr sagte.

Von Dorothee Pfaffel

Die gebürtige Ingolstädterin Melissa Mantzoukis hat es geschafft: Sie steht im Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar 2022“ (DSDS). Mit der Ballade „Never enough“ von Loren Allred aus dem Musical-Film „Greatest Showman“ sang sie sich am Samstagabend in die Herzen der Jury und des Publikums.

