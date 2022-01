Menschen gehen in Ingolstadt auf die Straße

Am Samstag haben in Ingolstadt zwei Demonstrationen stattgefunden. Unter welchen Themen die Kundgebungen liefen.

In Ingolstadt haben am Samstagnachmittag zwei angemeldete Versammlungen in der Innenstadt stattgefunden. Die Polizei begleitete die Demonstrationen, die weitgehend störungsfrei verliefen.

Unter dem Motto „Rassistisch, Sexistisch, Neoliberal – Horst Seehofer Mann fürs Kapital“ versammelten sich gegen 15 Uhr auf dem Theaterplatz rund 70 Personen. Nach einer halbstündigen Auftaktkundgebung bewegte sich die Menschengruppe durch die Innenstadt. Gegen 16.20 Uhr traf sie am Nordbahnhof ein, wo die Versammlung nach einer kurzen Abschlusskundgebung beendet wurde.

Bei der Demonstration in Ingolstadt kommt es zu Sachbeschädigungen

Im Verlauf des Aufzugsweges war es zu kurzzeitigen geringfügigen Verkehrsbehinderungen gekommen. Im Unteren Graben kam es aus der Gruppe der Demonstranten heraus zu einer Sachbeschädigung, teilt die Polizei weiter mit.

Parallel dazu haben sich ab 15.30 Uhr rund 300 Personen auf dem Paradeplatz getroffen. Die Versammlung mit dem Thema „Mut zur Meinung“ verlief störungsfrei und dauerte bis 17.30 Uhr.

Die Polizeiinspektion Ingolstadt wurde während des Einsatzes von weiteren Kräften des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt. (nr)