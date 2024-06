Messer-Angreifer verletzt Mann in Ingolstadt

Während eines Streits in Ingolstadt soll ein Jugendlicher einen 24 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Jetzt wird ermittelt.

Der Tatverdächtige sei daraufhin geflohen und einige Stunden später vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Gegen den 17-Jährigen werde nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Zunächst hätten sich am Samstag ein halbes Dutzend junger Menschen in einem Park gestritten, sagte der Sprecher. Dann soll der Jugendliche dem älteren Mann die Stichverletzungen zugefügt haben. Der Tatverdächtige sei ebenfalls leicht verletzt worden und in seine Wohnung geflohen. Auch er wurde später im Krankenhaus behandelt. In welcher Beziehung die beiden Beteiligten zueinander stehen war zunächst ebenso unklar wie der Grund für die Auseinandersetzung. (dpa)