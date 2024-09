Messerangriff im Supermarkt: Täter festgenommen, Polizist verletzt

Nach einem Raubüberfall in einem Verbrauchermarkt an der Harderstraße in Ingolstadt konnte die Polizei am Donnerstag einen 38-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der Mann leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand.

Gegen 16.15 Uhr hatte der Täter zunächst einige Artikel in seine Taschen gesteckt, beschreibt die Polizei den Tathergang. An der Kasse zog er dann ein Messer und zwang einen 22-jährigen Mitarbeiter, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Mit einem niedrigen vierstelligen Betrag flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung des Omnibusbahnhofs (ZOB).

Festnahme in Ingolstadt: 38-jähriger Räuber überwältigt

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte schnell zum Erfolg. Noch in der Harderstraße konnte der 38-Jährige gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das erbeutete Bargeld. Der Verdächtige war stark alkoholisiert und wehrte sich gegen die Festnahme, wobei ein Polizist leicht verletzt wurde.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt beantragte einen Haftbefehl, der am Freitag vom zuständigen Richter erlassen wurde. Der wohnsitzlose Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas zur Tat oder dem Täter sagen können, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)