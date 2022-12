Mutmaßliche Messerattacke überschattet Derbysieg des ERC Ingolstadt

Im Zusammenhang mit dem Eishockeyspiel zwischen dem ERC Ingolstadt und den Nürnberg IceTigers ist es zu einem Vorfall gekommen, in dem nun die Polizei ermittelt.

Viel verrät die Polizei nicht, aus ermittlungstaktischen Gründen. Nur so viel bestätigt sie bislang: Im Zusammenhang mit dem Eishockeyspiel zwischen Ingolstadt und Nürnberg am Freitagabend ist es zu einem Vorfall gekommen, in dem nun ermittelt wird.

Vor der Saturn-Arena fuhren am Abend mehrere Einsatzfahrzeuge vor, Krankenwagen und Polizeiautos. Offenbar wurde ein Fan mit einem Messer attackiert. Zeugen berichten von einem Opfer, das mit einer stark blutenden Bauchwunde behandelt werden musste. Es handelt sich dabei wohl um einen Ingolstadt-Fan – aus der Fanszene ist zu hören, dass das Opfer inzwischen außer Lebensgefahr sei.

Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Die Polizei will sich vorerst noch nicht zu Details äußern. (AZ)

