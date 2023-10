Ingolstadt

Mieter rastet aus und wirft Gegenstände aus dem Fenster

In Ingolstadt hat die Polizei mit einem Randalierer zu tun.

Am Samstagabend randaliert ein 20-Jähriger in Ingolstadt. Der Mann war stark betrunken und beschädigte im Rausch fremdes Eigentum. Die Nacht verbringt er in Gewahrsam.

Am Samstagabend gegen 20 Uhr ist eine Streife der PI-Ingolstadt in die Fliederstraße gerufen worden, da Gegenstände aus den Fenstern einer Wohnung geworfen wurden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein erheblich alkoholisierter 46-jähriger Deutscher in einer Mietwohnung randalierte. Nachdem Beamte die Wohnung betreten hatten, reagierte der Mann aggressiv und beschädigte weiter fremdes Eigentum. Er wurde durch die eingesetzten Beamten überwältigt und verbrachte die Nacht im Gewahrsam bei der PI Ingolstadt. Zudem erwartet den Mann laut Polizei Ingolstadt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)

