Millionenverlust für 2023: Das Klinikum Ingolstadt schreibt tiefrote Zahlen

Das Krankenhaus rechnet mit einem Minus von 20 Millionen Euro in diesem Jahr. Das schlimmste aller Szenarien geht jedoch sogar von einem 68-Millionen-Euro-Verlust aus.

Es ist noch nicht so lange her, da hat das Klinikum Ingolstadt viele Jahre mit einem Gewinn abgeschlossen. Im Jahr 2019 waren es noch zwei Millionen Euro gewesen, ein Jahr später dann allerdings nur noch 1,4 Millionen Euro. Seitdem fährt das Krankenhaus nur noch Millionenverluste ein. Für das vergangene Jahr gehen die Verantwortlichen von einem Minus von 13 Millionen Euro aus, dieses Jahr sieht es noch dramatischer aus: 2023 fehlen aktuellen Planungen zufolge 20 Millionen Euro in der Kasse. Mindestens. Mit den Ursachen und der weiteren Entwicklung hat sich jetzt der Aufsichtsrat beschäftigt.

„Aktuell sieht der Wirtschaftsplan ein Defizit von 20 Millionen Euro für das Jahr 2023 vor. Wenn sich die gesetzlichen Vorgaben nicht verbessern und sich eine weitere Verschlechterung der Einflussgrößen ergibt, wäre auch ein weit höheres negatives Jahresergebnis denkbar“, wird Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender, in einer Mitteilung des Klinikums zitiert. Auf einer Pressekonferenz des bayerischen Städtetags hatte Scharpf gar von einem Verlust von deutlich über 60 Millionen Euro gesprochen, sollte das schlimmste aller denkbaren Szenarien eintreten.

Gleichzeitig betont Scharpf aber auch, dass Ingolstadt kein Einzelfall ist: "Trotz aller Anstrengungen der Beschäftigten sowie der Krankenhausleitungen, insbesondere in der Zeit der Corona-Pandemie, können die Krankenhäuser aufgrund der unzureichenden Finanzierung der stationären Gesundheitsversorgung kaum noch ihre Kosten refinanzieren. Als Folge müssen viele Städte als Träger zunehmend ihre Krankenhäuser stützen.“

Die Fallpauschalen reichen kaum aus, um die gestiegen Kosten zu decken

Die Vergütung der Krankenhäuser erfolgt über gesetzliche Vorgaben und kann nicht individuell angepasst werden, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. "Die Fallpauschalen reichen kaum noch aus, um die seit 2022 stark gestiegenen Kosten auszugleichen. Das betrifft Ausgaben für relevante Bereiche wie Personal, Energie, Medikamente, Lebensmittel und Technik", sagt Jochen Bocklet, als Geschäftsführer des Klinikums unter anderem zuständig für den Finanzbereich. Zusätzlich seien infolge der Pandemie die Fallzahlen in den Krankenhäusern gesunken, damit öffne sich die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben.

Bocklet betont aber auch, dass die Prognosen für dieses Jahr noch sehr unsicher seien: "Aufgrund vieler Unwägbarkeiten können noch keine belastbaren Angaben für die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr gemacht werden." Die aktuellen Planungen gehen allerdings von einem Minus von 20 Millionen Euro aus. Bei alternativen Szenarien und Berechnungen komme man schlimmstenfalls auf einen Verlust von 68 Millionen Euro in diesem Jahr, heißt es vonseiten des Klinikums. Miteingerechnet sind dabei allerdings gravierende Auswirkungen der Pandemie im Klinikalltag wie ein deutlicher Rückgang von planbaren Eingriffen. "Zumindest danach sieht es derzeit aber nicht mehr aus", heißt es in der Mitteilung.

Die Fixkosten sind bei Krankenhäusern sehr hoch

Gerade die Fixkosten machen bei Krankenhäusern einen hohen Anteil an den Gesamtkosten aus. So hält das Klinikum in vielen Bereichen wie in der Notfallklinik, in den Intensivstationen, im Zentral-OP und in den spezialisierten Einheiten für Schlaganfälle und für Herzinfarkte rund um die Uhr lebenswichtige Versorgungsstrukturen vor - all das ist sehr personalintensiv.

Vorgaben des Gesetzgebers beeinflussen zusätzlich die wirtschaftliche Entwicklung: Große Anteile der medizinischen Versorgung sollen aus dem stationären in den ambulanten Bereich verlagert werden. „Dieser im Prinzip richtige Ansatz muss jedoch mit Augenmaß und adäquater Finanzierung dieser Leistungen hinterlegt sein. Die Krankenhäuser benötigen Zeit, um sich auf diese neuen Anforderungen baulich und personell einstellen zu können. Erfolgt diese Leistungsverlagerung ohne adäquate Übergangsphase drohen den Krankenhäusern weitere Erlösverluste“, bemerkt Andreas Tiete, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor.

Auf dem Dach des Klinikums Ingolstadt sind zwei Modulstationen geplant

Trotz des Defizits will das Klinikum weiter investieren. Auf dem Dach sind zwei Modulstationen mit insgesamt 40 Betten geplant, um die Kapazitäten für die stationäre Versorgung auszubauen. Außerdem plant das Klinikum für dieses Jahr die Inbetriebnahme eines zusätzlichen OP-Saals im Zentral-OP. Die Kosten für Teilneubau und Generalsanierung des Klinikums wurden ursprünglich auf ungefähr 600 Millionen Euro geschätzt. Wie weit diese steigen könnten, darüber spekulierten die Ingolstädter Stadträtinnen und Stadträte kürzlich im Finanzausschuss. Dabei stand Medienberichten zufolge eine Summe von einer Milliarde im Raum. Der Pressesprecher des Klinikums teilte auf Nachfrage allerdings mit, dass dazu keine neuen Berechnungen vorliegen. (AZ, rilu, dopf)