Missbrauchsprozess: Gutachterin hält Mädchen für aussagetüchtig

Der Missbrauchsfall mit dem Mädchen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen am Landgericht Ingolstadt geht weiter. Was die psychiatrische Gutachterin sagt.

Im Missbrauchsprozess um ein junges Mädchen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stand am Montag der vierte Verhandlungstag an. Die heute 17-Jährige soll 2016/2017 von ihrem Stiefvater mehrmals sexuell missbraucht worden sein. Damals war sie zwischen zehn und zwölf Jahre alt. Am Montag sagten wieder mehrere Zeugen am Ingolstädter Landgericht aus, darunter die Verlobte des Angeklagten, ein Technikexperte, der die Datenträger des Beschuldigten ausgewertet hatte, mehrere Polizeibeamte und -beamtinnen sowie eine Sachverständige, die die Aussagetüchtigkeit des Mädchens in einem psychiatrischen Gutachten beurteilen sollte.

Missbrauchsprozess in Ingolstadt: Psychiaterin beurteilt Aussagetüchtigkeit

Die Aussagetüchtigkeit bezeichnet die Fähigkeit, einen Sachverhalt zuverlässig wahrzunehmen und wiederzugeben. Dazu gehört auch die Kompetenz, zwischen tatsächlich Erlebtem und anders, zum Beispiel durch eine Fernsehsendung oder einen Traum, generierten Vorstellungen zu unterscheiden. Da es bei diesem Prozess keine Beweise gibt und Aussage gegen Aussage steht, kommen Aussagetüchtigkeit und Glaubwürdigkeit eine große Bedeutung zu. In der ersten Hauptverhandlung, deren Schuldspruch vom Bundesgerichtshof später aufgehoben wurde, war die Aussagetüchtigkeit lediglich von einer Psychologin, nicht aber von einer Psychiaterin bewertet worden, was 2021 von der Verteidigung moniert worden war. Der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl ging diesmal auf Nummer sicher.

Wie die Sachverständige vor Gericht erläuterte, habe sie sich damit beschäftigt, ob das Mädchen durch irgendeine Krankheit oder Einschränkung in ihrer Aussagefähigkeit beeinträchtigt sei. Dazu habe sie verschiedene Arzt- und Therapieberichte gelesen, aber auch mit Mutter und Tochter gesprochen. Ein Test habe ergeben, dass das Mädchen gut-durchschnittlich intelligent sei, sagte die Psychiaterin. Schon bei der Videovernehmung 2018 sei das Mädchen bewusstseinsklar gewesen, habe die Fragen verstanden und diese knapp, aber angemessen beantwortet. Heute seien noch Reste einer posttraumatischen Belastungsstörung spürbar, auch von Ängsten. Doch es gebe bei dem Mädchen keinerlei Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung oder eine hirnorganische Störung. Dementsprechend bestünden auch keine Einschränkungen der Aussagetüchtigkeit, schloss die Gutachterin. Auf Nachfrage sagte die Kinder- und Jugendpsychiaterin, dass sie keine besondere Beeinflussbarkeit bei dem Mädchen festgestellt hätte, sie habe es aber nicht explizit auf Suggestion getestet.

Beamtin der Kripo Ingolstadt hält Mädchen für glaubwürdig

Ebenfalls ausgesagt hat am Montag die Beamtin der Kriminalpolizei, bei der das Mädchen 2018 seine erste Aussage gemacht hatte. Die damals 13-Jährige habe davon berichtet, dass sich ihr Stiefvater zu ihr ins Kinderzimmer geschlichen und sie dort unter der Bettdecke und unter dem Schlafanzug "oben und unten" angefasst habe. Mehrere Male. Auch im Urlaub. Unter anderem die naive und kindliche Ausdrucksweise, vor allem bei der Vergewaltigung, habe sie davon überzeugt, dass die 13-Jährige die Wahrheit sage, erklärte die Beamtin im Zeugenstand. Dass das Mädchen seinen Stiefvater erst 2018 und nicht schon früher angezeigt hatte, habe die 13-Jährige damit begründet, dass sie nun finde, dass das, was passiert sei, falsch ist und bestraft gehöre. Außerdem habe sie Angst um ihren kleinen Halbbruder, den leibliche Sohn des Angeklagten.

Die Verlobte des Beschuldigten machte keinen Gebrauch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht. Viel sagte sie aber nicht. Lediglich, dass sie den Angeklagten bereits seit mehreren Jahren kenne. Er habe ihr von den Vorwürfen erzählt und auch, dass er nichts getan habe. Der Sachverständige, der die digitalen Datenträger des Beschuldigten ausgewertet hatte, berichtete, dass er weder auf den Smartphones noch auf den USB-Sticks oder auf dem Laptop des 48-Jährigen kinderpornografische Inhalte gefunden hätte.

Lesen Sie dazu auch

Am 14. März wird der Prozess mit weiteren Zeugen fortgesetzt.