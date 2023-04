Haft oder Freispruch? Plädoyers im Missbrauchsprozess gehen weit auseinander

Im Missbrauchsprozess am Landgericht Ingolstadt haben Verteidiger und Staatsanwalt plädiert. Die Forderungen unterscheiden sich stark. Was aus den Beweisanträgen wurde.

Wenn es keine Beweise gibt und Aussage gegen Aussage steht, ist es besonders schwer, herauszufinden, was wirklich passiert ist. Ein Musterbeispiel hierfür ist der Fall von schwerem sexuellen Missbrauch, der derzeit am Ingolstädter Landgericht verhandelt wird. Eine inzwischen 17-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beschuldigt ihren damaligen Stiefvater, sie 2016/2017 "angefasst" und schließlich vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte streitet alles ab. Kein Wunder also, dass die Forderungen, die die Verteidiger und der Staatsanwalt am Donnerstag in ihren Plädoyers formuliert haben, völlig unterschiedlich sind.

Staatsanwaltschaft fordert fast sieben Jahre Haft wegen Missbrauchs

Die Plädoyers wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten, da auch die Aussage des Mädchens zu Beginn des Prozesses aus Opferschutzgründen nicht öffentlich erfolgt war. Im Nachhinein teilten Verteidigung und Staatsanwaltschaft aber auf Nachfrage unserer Zeitung mit, wie sie plädiert haben. Staatsanwalt Jochen Metz beantragte laut Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, den 48-jährigen Angeklagten schuldig zu sprechen des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, genauer von Kindern, in neun Fällen. In einem davon unter anderem in Tateinheit mit Vergewaltigung und in fünf Fällen in Tateinheit mit versuchter Vergewaltigung. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme habe die Staatsanwaltschaft den Angeklagten als überführt angesehen, insbesondere weil die Staatsanwaltschaft die Geschädigte für "uneingeschränkt glaubhaft" hält. Es sei weder ein Motiv für eine falsche Belastung zu erkennen noch gebe es Hinweise auf etwaige Selbst- oder Fremdsuggestionen. Dementsprechend forderte Metz eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten. Dabei habe die Staatsanwaltschaft die nunmehr lange Verfahrensdauer und die weit zurückliegenden Taten deutlich strafmildernd berücksichtigt, erklärte die Pressesprecherin.

Nebenklagevertreter Klaus Wittman schloss sich in seinem Antrag Staatsanwalt Metz an.

Die Verteidiger Marion Reisenhofer und Sascha Petzold waren allerdings ganz anderer Meinung. Schon an früheren Verhandlungstagen hatten die Anwälte deutlich gemacht, dass sie das Ergebnis des Glaubwürdigkeitsgutachtens stark anzweifeln und dass ihrer Meinung nach eine Beeinflussung des Mädchens von außen oder durch sich selbst nicht sicher ausgeschlossen werden könne. Im Sinne des Rechtsgrundatzes "in dubio pro reo", zu deutsch "im Zweifel für den Angeklagten", forderten sie daher einen Freispruch für ihren Mandanten.

Missbrauchsprozess am Landgericht Ingolstadt: Urteil am Montag

Die Beweisanträge, die die Verteidigung am Dienstag gestellt hatte, hat die Kammer vor den Plädoyers alle abgelehnt. Bis Montag hat die Kammer nun Zeit, die Argumente beider Seiten abzuwägen. Am Vormittag soll schließlich ein Urteil fallen - zum zweiten Mal.

Der undurchsichtige Fall ist nämlich schon einmal vor dem Ingolstädter Landgericht verhandelt worden. 2021 wurde der Angeklagte zu acht Jahren Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter, der das Mädchen wie die Staatsanwaltschaft für glaubwürdig gehalten hatte, hatte sein Urteil damals in dem Bewusstsein gefällt, dass es aufgrund der Aussage-gegen-Aussage-Konstellation eine hohe "Sprengkraft" aufweise. Und tatsächlich: Der Angeklagte ging in Revision und bekam Recht, da der Bundesgerichtshof die Beweisführung als fehlerhaft ansah. Wie Verteidigerin Reisenhofer ankündigte, werde ihr Mandant bei einem Schuldspruch wahrscheinlich erneut Rechtsmittel einlegen.