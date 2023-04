Ingolstadt

06:00 Uhr

Missbrauchsprozess in Ingolstadt: Ist die Gutachterin befangen?

Plus Im Missbrauchsprozess am Landgericht Ingolstadt haben die Verteidiger mehrere Anträge gestellt. Im Fokus steht das Glaubwürdigkeitsgutachten einer Sachverständigen.

Von Dorothee Pfaffel

Der Missbrauchsprozess am Landgericht Ingolstadt geht dem Ende zu. Doch nun haben die Verteidiger mehrere, möglicherweise folgenschwere Beweisanträge gestellt. Unter anderem lehnt ihr Mandant die psychologische Sachverständige ab, die die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers beurteilt hat.

Zur Erinnerung: In dem Prozess geht es um ein mittlerweile 17-jähriges Mädchen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, das 2016/2017 von seinem Stiefvater mehrmals schwer sexuell missbraucht worden sein soll. Der heute 48-jährige Angeklagte streitet alles ab, also steht Aussage gegen Aussage, denn Beweise wie etwa DNA-Spuren gibt es nicht. Der Fall wird bereits zum zweiten Mal verhandelt, denn der Angeklagte war nach dem ersten Urteil 2021 - ein Schuldspruch mit acht Jahren Haft - in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof (BGH) hat ihm recht gegeben. Der BGH kritisierte die Beweisführung als "durchgreifend rechtsfehlerhaft" und mahnte an, dass die Möglichkeit der Suggestion bei der Begutachtung des Mädchens nicht ausreichend ausgeschlossen worden sei.

