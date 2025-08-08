Icon Menü
Ingolstadt: Mit 1,8 Promille vom Rad gestürzt

Ingolstadt

Mit 1,8 Promille vom Rad gestürzt

Ein 54-Jähriger ist in Ingolstadt von seinem Pedelec gefallen und hat sich verletzt. Die Ursache dafür schien schnell klar zu sein.
    Ein Radfahrer ist in Ingolstadt betrunken gestürzt.
    Ein Radfahrer ist in Ingolstadt betrunken gestürzt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Ein 54-jähriger aus dem Landkreis Neumarkt stürzte am Donnerstag gegen Mitternacht, als er mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Neuburger Straße in Richtung Westliche Ringstraße in Ingolstadt unterwegs war. Am Pedelec entstand kein Schaden, jedoch wurde der 54-Jährige leicht verletzt, so dass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus kam. Im Krankenhaus konnte dann auch die Blutentnahme erfolgen. Wie die Polizei berichtet zeigte der Alkomat 1,78 Promille. Auf den 54-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (AZ)

