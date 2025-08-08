Mit 1,8 Promille vom Rad gestürzt

Ein 54-jähriger aus dem Landkreis Neumarkt stürzte am Donnerstag gegen Mitternacht, als er mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Neuburger Straße in Richtung Westliche Ringstraße in Ingolstadt unterwegs war. Am Pedelec entstand kein Schaden, jedoch wurde der 54-Jährige leicht verletzt, so dass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus kam. Im Krankenhaus konnte dann auch die Blutentnahme erfolgen. Wie die Polizei berichtet zeigte der Alkomat 1,78 Promille. Auf den 54-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (AZ)

