Mit 40 Tonnen und 2,3 Promille: Polizei stoppt Lastwagenfahrer

Ohne Licht, aber mit jeder Menge Alkohol im Blut war ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn bei Ingolstadt unterwegs. Die Polizei verhinderte eine Weiterfahrt.

Eine Streife der Verkehrspolizei hat am Montag gegen 0.30 Uhr an der Autobahnausfahrt Ingolstadt -Nord einen 64-jährigen polnischen Lastwagenfahrer kontrolliert, der mit seinem 40-Tonner in Richtung München fuhr.

Der betrunkene Lkw-Fahrer war auf der Autobahn bei Ingolstadt unterwegs

Aufgefallen war das Fahrzeug den Beamten, weil es ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde beim Fahrer sofort starker Alkoholgeruch bemerkt, ein Test ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der Lastwagen wurde abgeschleppt, gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)